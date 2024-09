Gelingt im Pokal die Wende? TTC Grenzau empfängt am Montagabend den ASV Grünwettersbach

Platzt im Pokal der Knoten beim TTC Zugbrücke Grenzau? An den ersten beiden Spieltagen der Tischtennis-Bundesliga mussten sich die Brexbachtaler sowohl beim TTC Bergneustadt als auch zuletzt zu Hause gegen Aufsteiger TTC OE Bad Homburg unglücklich mit 1:3 geschlagen geben.

Spitzenspieler Feng Yi-Hsin (links, hier in einer Auszeit mit Trainer Slobodan Grujic) hat noch nicht zu seiner alten Stärke gefunden. Foto: Marco Rosbach

Am Montagabend hat die Mannschaft um Spitzenspieler Feng Yi-Hsin die Chance, es im Achtelfinale des nationalen Pokalwettbewerbs gegen den ASV Grünwettersbach besser zu machen (19 Uhr, Zugbrückenhalle).

Zu verschenken haben aber auch die Gäste nichts. Nach der 0:3-Auftaktniederlage bei Rekordmeister Borussia Düsseldorf zogen Tiago Apolonia, Ricardo Walther und Co. am zweiten Spieltag in eigener Halle gegen Überraschungstabellenführer Werder Bremen mit 1:3 den Kürzeren.

Tickets gibt es unter: www.grenzau.de