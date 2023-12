Dass die Tischtennis-Frauen der ASG Altenkirchen ihren Titel kaum verteidigen würden, war Yvonne Heidepeter schon vor Saisonbeginn klar. Doch dass der amtierende Meister die erste Halbserie in der Verbandsoberliga als Tabellenletzter abschließen könnte, damit hätte die ASG-Mannschaftsführerin auch nicht gerechnet. Im letzten Spiel des Jahres, zu dem am Samstag ab 13 Uhr die TTSG Sörgenloch/Zornheim in der Halle der Pestalozzi-Grundschule zu Gast ist, kann dieses Szenario aber noch abgewendet werden.