Bad Kreuznach

Mit dem Pflichtsieg bei Aufsteiger TTC Worms-Horchheim hat die SG Frei-Laubersheim/Hackenheim/Winzenheim schon einmal die Basis gelegt für eine Saison ohne allzu große Abstiegssorgen. Doch um die Tabelle der Tischtennis-Verbandsoberliga nicht wie in der vorigen Runde aus unterer Perspektive betrachten zu müssen, sind weitere Erfolge nötig. Zweimal haben die Frei-Laubersheimer am Wochenende die Möglichkeit dazu, doch nur am Sonntag, 12 Uhr, haben sie bei der TTG Daun/Gerolstein realistische Chancen auf Punkte.