Von der Ausbeute her verlief das zurückliegende Wochenende für die Westerwälder Teams in der Tischtennis-Oberliga Südwest optimal. Doch auch wenn am Ende zuweilen nur das Ergebnis zählt, geht man seinem Sport in erster Linie nach, weil es Spaß macht, ihn aktiv auszuüben. Genau das war aber weder den Spielern des TTC Wirges noch denen des TuS Weitefeld Langenbach bei ihren 10:0-Heimsiegen gegen den TSV Wackernheim vergönnt.