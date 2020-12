Kreis Ahrweiler

In der Tischtennis-Bezirksliga hat es für die Teams aus dem Ahrkreis die erwarteten Niederlagen gegen den neuen Tabellenführer TTC Mülheim II gegeben. Zunächst verlor der TTC Karla in der Mehrzweckhalle Lantershofen mit 3:9 gegen die Mülheimer Reserve. Am Abend gab es dann auch für den TuWi Adenau in der Sporthalle des Gymnasiums ein 4:9.