Für Grenzau ist in Grünwettersbach nichts zu holen: TTC rutscht durch 0:3 wieder auf den letzten Platz ab

Grenzau

Nach dem ersten Saisonsieg, dem 3:0 am Freitagabend gegen den TTC OE Bad Homburg, mahnte Colin Heow, Trainer des Tischtennis-Bundesligisten TTC Zugbrücke Grenzau, man müsse realistisch bleiben. Es gehe darum, jetzt um jeden Punkt, um jeden möglichen Einzelsieg zu kämpfen, um so im direkten Vergleich mit den Bad Homburgern im Vorteil zu bleiben. Doch das ging gleich am Sonntagnachmittag schief: Während der direkte Rivale gegen den amtierenden Meister 1. FC Saarbrücken nur mit 1:3 unterlag, kamen die Grenzauer beim ASV Grünwettersbach in Rekordzeit von 1:20 Stunden mit 0:3 unter die Räder und rutschten wieder auf den letzten Platz ab. „Das war kurz und schmerzhaft“, brachte es Grenzaus Manager Markus Ströher auf den Punkt. „So schnell zu verlieren, ist übel. Das fühlt sich bitter an.“