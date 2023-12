Plus Mendig Für Eintracht Mendig geht es zu Hause um den zweiten Platz – Spitzenspiel auch für Kottenheim In der Tischtennis-Rheinlandliga hat Eintracht Mendig den zweiten Tabellenplatz durchaus noch im Blick. Und für die Eintracht gibt es am Samstag (14 Uhr, Pfarrer-Bechtel-Schule) ein direktes Spiel im Kampf um diesen zweiten Platz gegen die Reserve des TuS Weitefeld/Langenbach. Von Bernd Linnarz

„Das Heimspiel und der frühe Termin ermöglichen es uns, in Bestbesetzung anzutreten“, so Mendigs Mannschaftsführer Lukas Kalt. Die Eintracht ist im Dreikampf mit der direkten Konkurrenz aus Weitefeld/Langenbach aber auch mit dem TTC Mülheim. Der hat durch seine beiden Niederlagen in den letzten Duellen allerdings an Boden verloren. Um es ...