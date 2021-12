Zum Abschluss der Hinrunde hat es für die SG Sinzig/ Ehlingen in der Tischtennis- Rheinlandliga erneut eine unglückliche 6:9-Niederlage gegeben, diesmal bei den TTF Oberwesterwald. „Gut gespielt, gut gekämpft und am Ende nichts Zählbares in den Händen – das ist in der jüngeren Vergangenheit leider viel zu oft vorgekommen,“ bedauert Sinzigs Mannschaftsführer Marcel Hippchen.