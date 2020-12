Kreis Ahrweiler

Nach langer Spielpause geht es für die SG Sinzig/Ehlingen in der Tischtennis-Rheinlandliga wieder weiter. Am Samstag (16 Uhr) erwartet die SG den TTC Mühlheim zum Rheinderby in der Jahnhalle. Zur Ausgangslage: Mit 19:7 Zählern sind die Sinziger zurzeit als Tabellendritter mittendrin im Kampf um Platz zwei, der zur Teilnahme an der Aufstiegsrelegation zu Verbandsoberliga berechtigt.