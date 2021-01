Für alle einfacher: Zweimal in Bingen gegen Berlin

Bingen

Ein außergewöhnliches Heimspielprogramm wartet an diesem Wochenende auf die Tischtennisspielerinnen der TTG Bingen/Münster-Sarmsheim in der Bundesliga. Am Samstag und Sonntag, jeweils um 14 Uhr, erwarten sie den TTC Berlin. Die Partie in der Hinrunde hatte die TTG wegen der hohen Corona-Inzidenzwerte in der Bundeshauptstadt abgesagt. Der TTC hatte daraufhin vorgeschlagen, Hin- und Rückspiel in Bingen auszutragen. „Das hat sich angeboten, weil die meisten Berliner Spielerinnen in Düsseldorf wohnen“, erläutert TTG-Trainer Frank Liesenfeld und ergänzt: „Die Strecken sind somit günstiger.“