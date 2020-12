Region

Nach dem Beschluss der Landesregierung sind die Sporthallen in Rheinland-Pfalz seit dem 27. Mai eigentlich wieder offen und zugänglich für den Trainingsbetrieb fast aller Sportarten. Doch die Tischtennisspieler in der Region Mayen/Ahrweiler-Cochem/Zell bekommen zurzeit eher die Kehrseite der Medaille zu spüren. Denn das Land hat den betreibenden Kreisen, Kommunen und Gemeinden freigestellt, ob sie das Risiko eingehen wollen, ihrer Hallen in Corona-Zeiten zu öffnen.