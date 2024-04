Plus Wirges/Höchstenbach

Fernduell um Verbleib in Oberliga: Wirges und Mündersbach hoffen noch

Das Finale im Abstiegskrimi der Tischtennis-Oberliga steht an. Während der zuletzt stark auftrumpfende TTC Wirges seine Aufholjagd mit einem weiteren Heimsieg krönen will, greift die TTG Mündersbach/Höchstenbach in zwei Spielen nach dem letzten Strohhalm.