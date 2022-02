Nach zuletzt einer erfreulichen Nachricht nach der anderen, musste der TTC Zugbrücke Grenzau am Sonntagnachmittag an der Weser einen Rückschlag einstecken. Die Brexbachtaler verloren am 16. Spieltag in der Tischtennis-Bundesliga gegen den Tabellennachbarn SV Werder Bremen am Ende deutlich mit 0:3.