Ungewohntes Bild in der Tischtennis-Oberliga: Sieglos steht Ex-Zweitligist TV 1860 Nassau am Tabellenende. Doch im Gegensatz zur Konkurrenz war das Sextett um Macher Erwin Gabel erst einmal im Einsatz und musste sich nach großem Kampf dem erklärten Titelfavoriten TTC Grenzau II denkbar knapp mit 4:6 beugen. Das ist geschlagene sieben Wochen her.