Kreis Bad Kreuznach

In einer Telefonkonferenz am Dienstagabend haben der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) und seine Landesverbände den Abbruch der Saison 2019/20 in allen Ligen beschlossen. Gewertet wird der aktuelle Tabellenstand, das gilt auch für den Auf- und Abstieg.