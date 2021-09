Ende einer Ära: TV Eintracht Cochem zieht sein Team zurück

Es ist nur eine kleine, lapidare Notiz. „Zurückgezogen am 30.8.2021“ steht dort neben dem Vereinsnamen TV Eintracht Cochem in der Bezirksoberliga Rheinland. In diese waren die Cochemer nach der Neueinteilung der Tischtennisligen im Zuge der Spielklassenreform des TTVR – so heißt der hiesige Tischtennisverband nach dem Zusammenschluss der Verbände Rheinland (TTVR) und Rheinhessen (RTTV) seit 2020 – zugeordnet worden. Das war mit ein Grund, warum eine Ära endet, denn die Cochemer waren über Jahre hinweg die höchstrangige Mannschaft im Kreis Cochem-Zell. Der andere Grund: Corona.