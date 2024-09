Plus Grenzau

„Eineinhalb Spieler sind zu wenig“: Grenzau-Coach Grujic redet vor Ochsenhausen-Spiel Klartext

i Maciej Kubik kommt eine besondere Rolle zu beim TTC Zugbrücke Grenzau. In den ersten Spielen hat der junge Pole schon starke Leistungen gezeigt. Foto: Wolfgang Heil

Der Fehlstart in die Saison hat den TTC Zugbrücke Grenzau und die TTF Ochsenhausen bis Mitte vergangener Woche geeint. Doch seitdem hat sich einiges getan. Erst zog das Team aus dem Oberschwäbischen am Mittwochabend durch einen 3:2-Erfolg gegen den TTC Bergneustadt ins Viertelfinale des deutschen Pokal-Wettbewerbs ein, dann platzte freitags auch in der Tischtennis-Bundesliga der Knoten. Dem 3:1 bei Borussia Dortmund wollen die Ochsenhausener am Montagabend den nächsten Sieg folgen lassen, wenn sie ab 19 Uhr die bislang sowohl im Pokal als auch in der Bundesliga glücklosen Grenzauer empfangen.