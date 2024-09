Ein starker Kubik reicht ohne Fengs Punkte nicht: Grenzau unterliegt auch Aufsteiger Bad Homburg

Ein Sieg, der nach der unerwarteten Auftaktniederlage die Stimmung zurück in die Zugbrückenhalle brachte: Maciej Kubik hatte zunächst große Probleme mit dem klar favorisierten Schweden Kristian Karlsson (im Hintergrund), steigerte sich dann aber und rang Bad Homburgs Spitzenspieler in fünf Sätzen nieder. Das Problem der Brexbachtaler: Es sollte kein weiterer Punkt folgen, im vierten und letzten Duell des Abends setzte sich Karlsson gegen Grenzaus Feng Yi-Hsin durch und avancierte durch diesen Erfolg doch noch zum „Man of the Match“. Foto: Marco Rosbach