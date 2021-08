Drei Tage nach Auftaktsieg in der Bundesliga: Grenzau ist am Mittwoch erneut gefordert

Der Saisonauftakt am Samstagabend bestätigte genau das, was Slobodan Grujic, Trainer des Tischtennis-Bundesligisten TTC Zugbrücke Grenzau, schon vorher prognostiziert hatte. „Die Liga ist enger zusammengerückt, man wird in mehr Spielen als in der abgelaufenen Runde eine Chance auf Punkte haben.“ Das bewies der TTC OE Bad Homburg in seiner Auswärtspartie beim ASV Grünwettersbach. Die Erkenntnisse aus der Spielzeit 2020/21 als Maßstab genommen, eine vermeintlich klare Kiste, aber nach der Sommerpause und personellen Veränderungen müssen sich die Teams erst noch finden. So bot der hessische Tabellenletzte aus 2020/21, der seine Premierensaison in der Tischtennis-Bundesliga mit gerade einmal einem Sieg beendet hatte, dem an Borussia Düsseldorf gescheiterten Halbfinalisten großartig Paroli und verlor erst durch das entscheidende Doppel mit 2:3. „Ich bin zufrieden mit unserem Saisonstart. Ich denke, daran kann man anknüpfen, und hoffe, dass wir beim nächsten Mal die Punkte mit nach Hause nehmen“, sagte Bad Homburgs Trainer Daniel Ringleb.