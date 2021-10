Drei Auswärtspunkte sollen her: Weitefeld steht vor anstrengendem Wochenende

Auf die Frage, welche Mannschaften sich vermutlich im eigenen Dunstkreis befinden, und gegen die der TuS Weitefeld-Langenbach unbedingt Punkte benötigt, um in der Tischtennis-Oberliga Südwest Chancen auf den Klassenverbleib zu haben, nannte René Wallmeroth drei Klubs: DJK Heusweiler, den TSV Wackernheim und den TTC Nünschweiler. Der Blick auf den Spielplan führt den Westerwäldern deutlich vor Augen, wie wichtig die ersten Saisonwochen sind, denn nach dem 5:5 gegen Heusweiler am vergangenen Sonntag stehen die beiden anderen als direkte Konkurrenten ausgemachten Teams an diesem Wochenende auf der anderen Seite des Tisches.