Waldböckelheim

Ohne Druck können die Tischtennisspieler des TuS Waldböckelheim in die am Samstag beginnende Saison gehen. Die Verbandsliga Rheinland – so der neue Name der bisherigen Ersten Rheinlandliga – wird am Ende der Runde in zwei Staffeln geteilt, deshalb wird es keine Absteiger geben. „Es ist auch mal schön, keinen Stress zu haben“, sagt TuS-Spielführer Heiko Kehl. „Es wird eine entspannte Saison.“