Plus Kreis Birkenfeld Die TTG Bollenbach-Weierbach spielt am höchsten: Tischtennis-Saison startet auch im Kreis Birkenfeld Von Sascha Nicolay i Oliver Groß peilt mit dem Idarer TV den Klassenverbleib in der Kreisoberliga an. Die Idarer treffen dort auf zwei Mannschaften der TTG Bollenbach-Weierbach, auf den TTC Nahbollenbach und die SG Tiefenstein/Herborn. Foto: Greber Von Sascha Nicolay Lesezeit: 5 Minuten

Kreis Birkenfeld. Am Wochenende beginnt die neue Tischtennis-Saison. Erstmals treten dabei alle Mannschaften in allen Klassen des Verbandsgebiets mit Vierermannschaften an. Aus dem Kreis Birkenfeld spielt die TTG Bollen-Weierbach am höchsten. Sie startet in der Bezirksoberliga und möchte dort im Mittelfeld landen. Nach wie vor ein Aushängeschild des Tischtennis im Kreisgebiet ...