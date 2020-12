Kreis Birkenfeld

Am Wochenende startet auch an der Nahe die Tischtennissaison. Es wird – nicht zuletzt wegen der Corona-Pandemie – eine Art Übergangsspielzeit werden, ehe in der Saison 2021/22 die neue Staffeleinteilung des gerade erst zusammengebauten Tischtennisverbands Rheinhessen/Rheinland (RTTVR) festgezurrt wird. Klar ist, dass in der jetzt beginnenden Saison ohne Doppel gespielt wird. Die Verantwortlichen der Tischtennisverbände befürchten beim Duell von zwei Paaren eine erhöhte Corona-Ansteckungsgefahr.