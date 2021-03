Möglicherweise ist schon alles gelaufen, wenn die TTG Bingen/Münster-Sarmsheim beim TSV Schwabhausen antritt. Am Freitag und Samstag finden in der Tischtennis-Bundesliga die letzten Nachholspiele statt, ehe am Sonntag für nahezu alle Vereine der letzte Spieltag ansteht.