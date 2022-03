Tischtennis-Regionalligist SG Sinzig/Ehlingen tritt am Samstag (18 Uhr, in der Sporthalle der Sankt-Stephan-Grundschule) bei Lokalrivale TTV Andernach an. Die Tatsache, dass dieses Derby mittlerweile zu einem echten Kellerduell mutiert ist, hätte sich zu Saisonbeginn wohl keiner der Verantwortlichen vorstellen können.