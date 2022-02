Der TTC Zugbrücke Grenzau vermeldet die nächste wichtige Personalentscheidung für die neue Saison: Feng Yi-Hsin verlängert in Grenzau. Den Westerwäldern ist es gelungen, den starken Taiwanesen über die laufende Saison hinaus an den TTC zu binden. Der erst 19-jährige Asiate ist nach Patrick Baum der zweite Spieler, der auch in der nächsten Saison für die Brexbachtaler aufschlagen wird.