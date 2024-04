Plus Rhein-Lahn

Der Abstieg des VfL Nastätten ist besiegelt – VfL Osterspai hofft noch auf Relegation

Von Nico Schmidt

Die Tischtennis-Saison befindet sich auf der Zielgeraden. Der Abstieg des VfL Nastätten aus der Tischtennis-Verbandliga ist nach zwei deutlichen Niederlagen besiegelt. In der Bezirksoberliga steht am kommenden Wochenende der Showdown um die Meisterschaft an: Die SG Untere Lahn trifft am Samstag um 14 Uhr zu Hause auf die Sportfreunde Höhr-Grenzhausen II. Zwischen den Bezirksliga-Teams vom VfL Osterspai und Nastätten II geht es am letzten Spieltag im Fernduell um den Klassenverbleib.