Altenkirchen

Das Schlusslicht kommt. Altenkirchens Frauen wollen Platz zwei festigen

Im siebten Saisonspiel peilen die Tischtennis-Frauen der ASG Altenkirchen ihren vierten Saisonsieg an. Der Verbandsoberligist könnte somit seinen zweiten Tabellenplatz hinter dem VfR Simmern manifestieren. „Wir haben sicherlich gute Chancen auf zwei Punkte“, glaubt ASG-Mannschaftsführerin Yvonne Heidepeter im Vorfeld des Heimspiels am Samstag ab 16 Uhr in der Turnhalle der Pestalozzi-Grundschule. Zu Gast ist das punktlose Schlusslicht Spvgg Essenheim.