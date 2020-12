Simmern

Tischtennis in Corona-Zeiten – das sorgt für Diskussionen unter den Akteuren und für erste Abmeldungen vom Spielbetrieb bei den Vereinen. Momentan sind keine Doppel erlaubt, es werden nur Einzel gespielt. Nach den derzeitigen Hygienie- und Abstandsregeln müssen die Spieler in der Halle – außer wenn sie selbst an der Platte stehen – Mundschutz tragen. Das gilt auch für die Schiedsrichter, die von den Vereinen gestellt werden. Zuschauer sind in den Hallen erlaubt, aber auch sie müssen Maske tragen und den Abstand einhalten. Dazu müssen die Mannschaften nach jedem Einzel die Tische und die Bälle reinigen. Generell ist kein Körperkontakt zwischen Spielern erlaubt.