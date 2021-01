Grenzau

Binnen zwölf Tagen haben die Profis des TTC Zugbrücke Grenzau viermal in der Tischtennis-Bundesliga (TTBL) an der Platte gestanden, konnten nach langem Anlauf endlich auch ihr erstes Spiel in dieser Saison gewinnen, mussten dafür aber in der Folge mit jeweils 0:3 auch die Niederlagen 13, 14 und 15 einstecken. Zuletzt gingen die Brexbachtaler am Dienstagabend beim Post SV Mühlhausen mit nur einem Satzgewinn leer aus (wir berichteten).