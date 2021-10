In der Tischtennis-Rheinlandliga war der Doppelspieltag der SG Sinzig/Ehlingen eigentlich bis ins Detail geplant. Dann löste sich die Planung in einem turbulenten Chaos auf. Am Ende stand mit gleich dreifachen Ersatz im einzigen Spiel des Wochenendes eine 4:9-Heimniederlage gegen die Reserve des Oberligisten TTC Wirges.