Grenzau

Die gute Nachricht: Die Hälfte ihres Mammutprogramms mit vier Spielen binnen acht Tagen haben die Tischtennisprofis des TTC Zugbrücke Grenzau bereits hinter sich. Die schlechte Nachricht: Weder beim TSV Bad Königshofen noch beim 1. FC Saarbrücken-TT konnten sie auch nur ein einziges Einzel für sich entscheiden. Das muss sich ändern, will der langjährige Bundesligist zumindest im Kampf um den vorletzten Tabellenplatz die Karten in eigener Hand behalten. Denn nach dem Heimspiel gegen den Drittletzten TTC RhönSprudel Fulda Maberzell (6:8 Punkte) am Freitagabend (19 Uhr) steht am Sonntag ab 15 Uhr das ultimative Kellerduell der beiden einzigen punktlosen Mannschaften beim TTC OE Bad Homburg an.