Grenzau

„Der Sturm kommt näher“, sagt Colin Heow und schmunzelt. Der neue Trainer des Tischtennis-Bundesligisten TTC Zugbrücke Grenzau weiß genau, dass mit dem ersten Ballwechsel am Sonntag um 15 Uhr in Düsseldorf die Ruhe der Vorbereitung schlagartig zu Ende gehen wird. Bei der Borussia, dem alten Erzrivalen der Grenzauer, gibt Heow seinen Einstand als Coach in der höchsten deutschen Spielklasse.