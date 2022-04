Neun Punkte müsste der TTC Grün-Weiß Kirn in den verbleibenden sieben Partien gegenüber seinen Konkurrenten noch gutmachen, um sicher in der Tischtennis-Verbandsoberliga zu bleiben. Rechnerisch ist das möglich, praktisch aber kaum noch umzusetzen. „Wir peilen Platz acht an, alles andere ist utopisch“, sagt TTC-Sprecher Stefan Altmaier.