„Brauchen Geduld bei Personalfragen“ – Grenzau-Manager Ströher im Interview

Grenzau

Der 1. FC Saarbrücken, der am Sonntag beim TTC Zugbrücke Grenzau am ersten Rückrundenspieltag der Tischtennis-Bundesliga zu Gast war, weiß bereits, dass Patrick Franziska und Darko Jorgic auch in der nächsten Saison für die Saarländer aufschlagen werden. Der ASV Grünwettersbach vermeldete in der vergangenen Woche die Verpflichtung von Ricardo Walther, während Dang Qiu einen Wechsel in die umgekehrte Richtung vollzieht. Transfermeldungen, von denen die Brexbachtaler noch ein gutes Stück weit entfernt sind. Manager Markus Ströher spricht im Interview mit unserer Zeitung über den aktuellen Stand der Personalplanungen für die Spielzeit 2021/22.