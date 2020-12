Kreis Birkenfeld

Auf knochenharte Weise hat der Deutsche Tischtennisbund entschieden, dass die Saison so gewertet wird, wie der Stand in allen Klassen beim Zeitpunkt des Abbruchs war. Für den einen oder anderen Verein aus dem Kreis Birkenfeld ist das eine bittere Entscheidung gewesen. Die SG Oberreidenbach/Sien zum Beispiel wird deshalb wohl aus der Kreisliga in die 1. Kreisklasse absteigen müssen. Eine kleine Hoffnung dürfte es insofern geben, als der für unseren Kreis zuständige Tischtennisverband Rheinland/Rheinhessen (RTTVR) angekündigt hat, Lösungen für Härtefälle suchen zu wollen. Doch diese Lösungen beziehen sich wohl in erster Linie auf jene Vereine, die beim Saisonabbruch die Relegationsplätze eingenommen haben.