Plus Simmern Bezirksoberliga Süd: VfR Simmern II erklimmt mit zwei Siegen in Waldböckelheim die Spitze Der neue Tabellenführer der Tischtennis-Bezirksoberliga Süd heißt VfR Simmern II. Auf ihrer Waldböckelheim-Tour fuhr die Kreisstadt-Reserve zwei Siege ein. Zeitgleich mit Simmerns zweitem Erfolg verlor der SV Beltheim in Rüdesheim. Lesezeit: 1 Minute

TuS Waldböckelheim II - VfR Simmern II 3:9. Das Spitzenspiel zwischen dem vormaligen Ersten und dem neuen ging am Ende klar an die Gäste aus Simmern.Wichtig dabei war der Fünf-Satz-Sieg im ersten Doppel von Arvid Kammann und Andrej Meier. Tobias Henrich und Sascha Mayer holten ihren Doppelsieg klar in drei ...