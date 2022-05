Der TuS Himmighofen hat in der Tischtennis-Bezirksoberliga beide Lokalduelle für such entschieden und damit noch einen Platz in der Tabelle gut gemacht. Der VfL Nastätten wird die Saison auf Platz drei beenden, und die SG Untere Lahn als abgeschlagener Tabellenletzter in die Bezirksliga absteigen.