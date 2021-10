In der Tischtennis-Bezirksoberliga bleibt die Eintracht aus Mendig das Maß aller Dinge und behält ihren Platz an der Sonne. In der Sporthalle der Pfarrer-Bechtel-Schule gab es auch ohne Jan Hillesheim gegen einen ebenfalls ersatzgeschwächten TTC Karla einen klaren 9:2 Erfolg.