Plus Simmern

Bezirksoberliga: Dichtelbachs Reserve gewinnt das Derby gegen Rheinböllen

i Das Strecken nach jedem Ball hat sich gelohnt: Dichtelbachs Reserve um Volker Emmel gewann das Derby gegen Rheinböllen mit 6:4. Foto: B&P Schmitt

Zwei Spiele standen in der Tischtennis-Bezirksoberliga Rheinland Süd am Wochenende an, in einem trafen zwei der insgesamt fünf Rhein-Hunsrück-Teams der zehnköpfigen Staffel direkt aufeinander. Niederburg und Kludenbach hatten frei.