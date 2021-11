Beim 10:9 rutscht das Herz in die Hose

Ein einziger Punkt hat den Tischtennisspielerinnen der TTG Bingen/Münster-Sarmsheim zu einem Unentschieden gegen die DJK Kolbermoor gefehlt. Anastasia Bondareva hatte im Bundesliga-Heimspiel beim 10:9 im fünften Satz Matchball gegen DJK-Spielerin Svetlana Ganina. Hätte sie ihn verwandelt, wäre auch ihr zweites Einzel noch in die Wertung gekommen, in dem bei einer 2:0-Satzführung kein Zweifel an ihrem Sieg bestand. Bondareva vergab die Chance, verlor noch 10:12 – was letztlich zur 3:6-Niederlage der Binger Frauen führte.