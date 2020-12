Kreis Ahrweiler

In der Tischtennis-Rheinlandliga hat die SG Sinzig/ Ehlingen den ersten Härtetest der Rückrunde gewonnen. Im Spitzenspiel der Liga setzen sich die Sinziger als Tabellendritter in einer hochklassigen Partie in der Jahnhalle mit 9:6 gegen den Tabellenvierten TTC Mühlheim durch.