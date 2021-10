Baum-Vertreter Wu Jiaji scheitert knapp an Wang Xi – Ersatzgeschwächte Grenzauer unterliegen Grünwettersbach

„Hast du schon gehört?“ Diese Frage wurde am frühen Freitagabend vor und in der Zugbrückehalle dutzendfach gestellt. Das Heimspiel des TTC Zugbrücke Grenzau in der Tischtennis-Bundesliga (TTBL) gegen den ASV Grünwettersbach hatte noch nicht begonnen, da sorgte einer für Gesprächsstoff, der gar nicht da war. Patrick Baum, der erfahrenste Profi der Brexbachtaler und in den ersten Spielen der Saison der mit Abstand beste und stabilste Akteur in Reihen des TTC, musste aus gesundheitlichen Gründen passen. Ausgerechnet er. Ein Infekt hatte den 34-Jährigen ausgebremst.