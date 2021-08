Baum führt TTC zum Traumstart

Dieser Saisonauftakt des TTC Zugbrücke Grenzau in der Tischtennis-Bundesliga ist fast schon historisch. Zum ersten Mal seit der Saison 2009/10 sind die Brexbachtaler mit 4:0 Punkten in eine Runde gestartet. Damals schlugen die Westerwälder den TTC Jülich und den 1. FC Saarbrücken, diesmal gelang nach dem Erfolg über Werder Bremen nun am Mittwochabend ein 3:1-Auswärtssieg beim TTC OE Bad Homburg. Genauso wie vor zwölf Jahren mit an Bord im Grenzauer Team: Patrick Baum, der seine beiden Partien im Taunus für sich entschied.