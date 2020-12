Region

Als Aufsteiger hat der Tischtennis-Oberligist TTC Wirges einen sehr guten Start hingelegt. Nach dem 6:6 in Windhagen zum Auftakt ließ das Team um den erfahrenen Spitzenspieler Ronny Zwick jetzt einen 8:4-Heimsieg gegen den TuS Weitefeld-Langenbach folgen. „Wir hatten einige Probleme mit deren Aufschlägen, aber es war eine super Stimmung in der Halle und die Punkte sind wichtig in der neuen Liga“, sagte der Wirgeser Tobias Braun (Foto). Die Punkte für Wirges holten Zwick (2), Dominic Stendebach, Daniel Sporcic (2), Walli Asghir-Gill (2) und Braun. Für Weitefeld-Langenbach waren Christian Köhler, Jonas Röhrig, Paul Richter und Filip Flemming erfolgreich.