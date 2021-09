Auf Weitefeld wartet direkt ein Schlüsselduell – ASG-Frauen vor einzigem Heimspiel des Jahres

Am 11. Oktober des vergangenen Jahres war alles vorbei. Mit einer deutlichen 2:10-Niederlage gegen den TV 1860 Nassau endete die Tischtennis-Oberliga-Saison 2020/21 für den TuS Weitefeld-Langenbach bereits nach drei Spieltagen. Jetzt, gut elf Monate später, kehren die Westerwälder nach entsprechender Vorbereitung in den Spielbetrieb zurück. Seitdem hat sich vieles verändert: Die Weitefelder Turnhalle hat nach abgeschlossener Renovierung einen nagelneuen Boden erhalten, vor allem aber bekommt das Spielsystem in der Oberliga ein neues Gesicht. Anstatt wie bislang aus sechs besteht eine Mannschaft künftig nur noch aus vier Spielern.