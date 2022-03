Spät ist der VfR Simmern in die Rückrunde der Tischtennis-Verbandsoberliga gestartet. Nach dem ungefährdeten 9:0-Sieg im ersten Spiel zu Hause gegen das Schlusslicht Finthen II kommen nun aber andere Kaliber in den Hunsrück. Am Samstag um 18 Uhr empfangen die Kreisstädter den Tabellenführer 1. FSV Mainz 05 III und am morgigen Sonntag geht es ab 11 Uhr gegen den Tabellenzweiten RSV Klein-Winternheim.