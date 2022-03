Sörgenloch

Auch ohne Bestbesetzung: Altenkirchener Frauen siegen deutlich

In der für diese Partie ursprünglich angedachten Bestbesetzung trat die ASG Altenkirchen zwar nicht an, doch auch ohne die kurzfristig krankheitsbedingt ausgefallene Mannschaftsführerin Yvonne Heidepeter erspielten sich die Kreisstädterinnen in ihrem letzten Auswärtsspiel der Tischtennis-Saison in der Verbandsoberliga einen klaren Erfolg. Wie schon in der Hinrunde setzten sie sich gegen die TTSG Sörgenloch/Zornheim mit 9:1 durch, wobei die Gastgeberinnen auch ohne ihre etatmäßigen Nummer zwei und drei antraten.