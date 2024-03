Weitefeld

Auch beim Kellerduell in Wirges: Weitefeld fehlt außer Richter weiterhin die erste Garde

Von Andreas Hundhammer

Eigentlich hätte der TuS Weitefeld-Langenbach in der Oberliga Südwest bereits am Samstag die TTG Mündersbach zum Derby empfangen. Doch aufgrund von Personalsorgen auf beiden Seiten einigten sich die Beteiligten auf eine Verlegung auf den 15. April, sodass die Weitefelder an diesem Wochenende nur am Sonntag ab 11 Uhr beim TTC Wirges an die Platten gehen.