Asghir-Gill siegt zweifach: TTC Wirges punktet nach 3:6-Rückstand

Archivierter Artikel vom 19.10.2020, 14:56 Uhr

Lediglich eine Partie stand am Wochenende in der Tischtennis-Oberliga Südwest auf dem Programm. Dabei erkämpfte der TTC Wirges nach einem deutlichen Rückstand noch ein 6:6 beim TTV Albersweiler. „Die Mentalität war stark“, sagte der Wirgeser Tobias Braun. „Wie schon gegen Windhagen haben wir nach einem 3:6 noch ein 6:6 geholt.“

Da Ronny Zwick krank war, gingen zwei Punkte kampflos an die Gastgeber. Doch von dieser Hypothek ließ sich der Aufsteiger aus dem Westerwald nicht verunsichern. „Schade, dass Daniel Sporcic einen schlechten Tag hatte, sonst hätten wir auch ohne Ronny gewinnen können“, so Braun, der sich selbst „mit der ersten wirklich guten Leistung der Saison“ gegen Albersweilers Nummer eins Dirk Keller durchsetzte. Walli Asghir-Gill spielte an seinem Geburtstag ganz souverän und steuerte mit zwei 3:0-Erfolgen wichtige Punkte bei. Die weiteren Siege für Wirges holten Dominic Stendebach, Daniel Sporcic und Yannik Stendebach. „Die Stimmung ist gut, die Mannschaft macht Spaß“, bilanzierte Braun. ros